حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، المجتمع الدولي من "ازدواجية المعايير" عند التعامل مع قضيتي أوكرانيا وغزة.

وندد غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عقب اجتماع المجلس في بروكسل بالوضع "الفوضوي في العالم، وحالة الإفلات من العقاب، إذ تعتقد أي دولة أو جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد، لأنه لا مساءلة".

وشدد على أهمية التزام "ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وسلامة أراضي الدول، والقانون الإنساني الدولي".

كما أعرب غوتيريش، عن أسفه إزاء "عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين في غزة" خلال فترة توليه منصب الأمين العام.

وأشار إلى أن "المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي حماية المدنيين".

وشدد غوتيريش، على أنه "يجب علينا أن نتمسك بالمبادئ في أوكرانيا، كما هو الحال في غزة دون معايير مزدوجة".