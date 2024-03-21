ارتفع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي وقع صباح الخميس، في ولاية قندهار، جنوبي أفغانستان إلى 26 قتيلاً.

وأكد طبيب يعمل في مستشفى ميرفيز، أحد أكبر المستشفيات في الولاية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن عدد القتلى تجاوز 26، وعدد المصابين بلغ 38 على الأقل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت شرطة ولاية قندهار، في بيان، وقوع هجوم انتحاري، قرب فرع "بنك كابل" بالولاية، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 12 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قانع بعد ساعات قليلة "بحسب المعلومات الأولية، فإن الهجوم ارتكبه تنظيم داعش".

وتراجع عدد التفجيرات والهجمات الانتحارية في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ استعادت طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021، وساد الأمن بشكل نسبي.

مع ذلك، لا يزال عدد من الجماعات المسلحة، مثل "داعش" الإرهابي يشكل تهديداً.