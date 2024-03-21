سياسة
2 دقيقة قراءة
26 قتيلاً على الأقل بتفجير قندهار.. والسلطات الأفغانية تتهم "داعش" الإرهابي
أكدت مصادر طبية بأفغانستان ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح الخميس في ولاية قندهار إلى أكثر من 26 قتيلاً و38 مصاباً، بينما اتهمت وزارة الداخلية تنظيم داعش الإرهابي بالمسؤولية.
26 قتيلاً على الأقل بتفجير قندهار.. والسلطات الأفغانية تتهم "داعش" الإرهابي
أحد أفراد الأمن الأفغاني يتفقد مركبة بالقرب من موقع الهجوم الانتحاري في قندهار  / صورة: AFP 
21 مارس 2024

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي وقع صباح الخميس، في ولاية قندهار، جنوبي أفغانستان إلى 26 قتيلاً.

وأكد طبيب يعمل في مستشفى ميرفيز، أحد أكبر المستشفيات في الولاية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن عدد القتلى تجاوز 26، وعدد المصابين بلغ 38 على الأقل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت شرطة ولاية قندهار، في بيان، وقوع هجوم انتحاري، قرب فرع "بنك كابل" بالولاية، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 12 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قانع بعد ساعات قليلة "بحسب المعلومات الأولية، فإن الهجوم ارتكبه تنظيم داعش".

وتراجع عدد التفجيرات والهجمات الانتحارية في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ استعادت طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021، وساد الأمن بشكل نسبي.

مع ذلك، لا يزال عدد من الجماعات المسلحة، مثل "داعش" الإرهابي يشكل تهديداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us