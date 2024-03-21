سياسة
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الرئيس الجزائري يقرر تبكير موعد الانتخابات الرئاسية
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 7 سبتمبر/أيلول المقبل بدلاً من ديسمبر/كانون الأول المقبل، دون ذكر دوافع تبكير الاستحقاق.
الرئيس الجزائري يقرر تبكير موعد الانتخابات الرئاسية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يقرر تبكير موعد الانتخابات الرئاسية إلى 7 سبتمبر/أيلوال المقبل. / صورة: AA
21 مارس 2024

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، قراراً بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية إلى 7 سبتمبر/أيلول عوضاً عن ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع ترأسه تبون لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية.

وأفاد البيان بأن الاجتماع حضره رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ورئيس الوزراء نذير العرباوي.

كما حضر الاجتماع رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية إبراهيم مراد، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ميلود شرفي.

ووفق البيان، "تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حُدّد تاريخُها بيوم السبت الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2024، على أن تُستدعى الهيئة الناخبة (تحديث قوائم الناخبين استعداداً للاقتراع) في 8 يونيو/حزيران 2024".

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية دوافع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

وانتخب تبون رئيساً للجزائر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب نص الدستور.

وبتقديمه موعد الرئاسيات، يكون الرئيس تبون مارس إحدى صلاحياته التي يخوّلها له دستور البلاد في مادته رقم 91، التي تنص على أنه "يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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