سياسة
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محكمة سويسرية تفرض غرامة على متهمين في قضية رفع لافتة تستهدف الرئيس التركي
ألغت المحكمة العليا في كانتون برن في سويسرا، مساء الخميس، أحكام تبرئة أربعة متهمين متورطين في رفع لافتة تستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مسيرة حاشدة قبل سبع سنوات، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
محكمة سويسرية تفرض غرامة على متهمين في قضية رفع لافتة تستهدف الرئيس التركي
محكمة سويسرية تفرض غرامة على متهمين في قضية رفع لافتة تستهدف الرئيس التركي / صورة: iflr
21 مارس 2024

ألغت المحكمة العليا في كانتون برن في سويسرا، مساء الخميس، أحكام تبرئة أربعة متهمين متورطين في رفع لافتة تستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مسيرة قبل سبع سنوات، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

ويعد هذا الحكم نقضًا لحكم صدر في عام 2022، عندما تمت تبرئة المتهمين في البداية، وفقًا لتقارير صحيفة تاجس أنتسايجر وSwissinfo.ch.

وجرى تغريم كل من المتهمين بمبالغ متفاوتة، يبلغ مجموعها 11 ألف فرنك سويسري، بسبب مشاركتهم في رفع اللافتة، مما يمثل تطورًا كبيرًا.

وجاء الحكم بناء على تقييم اللافتة التي تصور مسدساً موجهاً إلى رأس الرئيس أردوغان مصحوباً بكلمة "اقتل".

وأعربت المحكمة عن صعوبة تفسير كلمة "اقتل" في أي سياق آخر غير التحريض المباشر على العنف ضد الرئيس التركي. وجاء في الحكم بشكل لا لبس فيه أن "البيان لا يمكن اعتباره محايداً ويمكن تفسيره بوضوح على أنه دعوة للقتل".

علاوة على ذلك، أكدت المحكمة أن مثل هذا التحريض على ارتكاب جرائم القتل لا يمكن حمايته تحت ستار حرية التعبير أو التجمع.

وتعود القضية إلى مسيرة بمشاركة مجموعات يسارية في سويسرا، إلى جانب أنصار تنظيمات PKK وYPG الإرهابية في 25 مارس 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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