حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، المجتمع الدولي من "ازدواجية المعايير" عند التعامل مع ملفي أوكرانيا وغزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عقب اجتماع المجلس في بروكسل.

وندد غوتيريش بالوضع "الفوضوي في العالم، وحالة الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد لغياب الم ساءلة".

وشدد على أهمية الالتزام "بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وسلامة أراضي الدول، والقانون الإنساني الدولي".

كما أعرب عن أسفه إزاء "عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين في غزة" خلال فترة توليه منصب الأمين العام.

وأشار غوتيريش إلى أن "المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي حماية المدنيين". وأكد أنه "يجب علينا أن نتمسك بالمبادئ في أوكرانيا، كما هو الحال في غزة دون معايير مزدوجة".

وأشاد بـ "التعاون الممتاز بين الأمم المتحدة والتكتل الأوروبي"، وحثه على "لعب دور نشط للغاية فيما يتعلق بالمسائل المركزية، والمسائل الوجودية التي تهدد عالم اليوم، مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي".

واختتم غوتيريش حديثه بالقول إن "السبيل الوحيد لتحقيق عالم متعدد الأقطاب من خلال قيادة "اتحاد أوروبي قوي وموحد".

بدوره، تعهد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بأن الكتلة ستعمل للتأكد من قدرتها على تأدية "دور إيجابي لدعم عالم قائم" على المبادئ والقواعد. وقال ميشيل كذلك إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمر "مركزي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدواناً مدمراً على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهم ة "الإبادة الجماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.