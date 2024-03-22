أجرى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" الأدميرال روب باور، محادثات في العاصمة كييف، التي يزورها للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور له على حسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أنه استقبل روب باور في كييف.

وأشار زيلينسكي، إلى أن باور، جاء إلى كييف للمرة الأولى بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال "هذه (الزيارة) إشارة مهمة لدعم مجتمعنا، إن دعم الناتو والدول الأعضاء في الحلف مهم للغاية".

ولفت زيلينسكي، إلى أنه ناقش في اجتماعه مع باور، "القضايا ذات الأولوية بالنسبة لأوكرانيا في الحرب، مثل أنظمة الدفاع الجوي".

وتابع أن ذلك "يمكن أن يساعد بشكل وثيق في حماية الأوكرانيين من هجمات الصواريخ والمسيرات الروسية".