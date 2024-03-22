سياسة
1 دقيقة قراءة
للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. رئيس اللجنة العسكرية للناتو يزور أوكرانيا
أجرى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" الأدميرال روب باور، محادثات في العاصمة كييف، التي يزورها للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. رئيس اللجنة العسكرية للناتو يزور أوكرانيا
للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. رئيس اللجنة العسكرية للناتو يزور أوكرانيا / صورة: AA
22 مارس 2024

أجرى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" الأدميرال روب باور، محادثات في العاصمة كييف، التي يزورها للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور له على حسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أنه استقبل روب باور في كييف.

وأشار زيلينسكي، إلى أن باور، جاء إلى كييف للمرة الأولى بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال "هذه (الزيارة) إشارة مهمة لدعم مجتمعنا، إن دعم الناتو والدول الأعضاء في الحلف مهم للغاية".

ولفت زيلينسكي، إلى أنه ناقش في اجتماعه مع باور، "القضايا ذات الأولوية بالنسبة لأوكرانيا في الحرب، مثل أنظمة الدفاع الجوي".

وتابع أن ذلك "يمكن أن يساعد بشكل وثيق في حماية الأوكرانيين من هجمات الصواريخ والمسيرات الروسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us