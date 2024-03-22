سياسة
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مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع أمريكي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، لمحاولة التوصل الى اتفاق هدنة في غزة، فيما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في القطاع.
مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع أمريكي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع أمريكي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة / صورة: UN / Turkish Communications Directorate
22 مارس 2024

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، لمحاولة التوصل الى اتفاق هدنة في غزة، فيما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نايت ايفانز، الخميس، أن الولايات المتحدة ستعرض الجمعة مشروع قرار يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وقال نايت ايفانز في بيان "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة الى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن، يتيح الإفراج عن جميع الرهائن ويساعد في زيادة المساعدة الإنسانية".

ويشدد النص الذي من المقرر أن يطرحه مجلس الأمن للتصويت الجمعة على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية".

واستخدمت الولايات المتحدة، في عدد من المرات السابقة، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات عدة لمجلس الأمن تدعو إلى وقف لإطلاق النار.

بدورهم دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، المجتمعون في قمة في بروكسل، الخميس الى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، فيما تقدّر أن نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، أعلنت حماس مقتل 70% في غارات عشوائية إسرائيلية.

وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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