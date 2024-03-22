سياسة
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إصابة مستوطنين إسرائيليين جراء إطلاق نار وإلقاء قنبلة على حافلتين بالضفة
أُصيبَ 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب شرقيّ مدينة بيت لحم، وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أشارت إلى حادثة إطلاق نار أخرى على مستوطنين قرب رام الله.
إصابة مستوطنين إسرائيليين جراء إطلاق نار وإلقاء قنبلة على حافلتين بالضفة
عمليات إطلاق نار داخل مستوطنات وسط الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب على غزة / صورة: نجمة داوود الحمراء
22 مارس 2024

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح الخميس، جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب شرقيّ مدينة بيت لحم جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنّ 3 مستوطنين إسرائيليين أُصيبوا بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة غوش عتصيون.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ الجيش يلاحق المنفّذ الذي لم تعلن عن هويته، كما لم تقدّم معلومات عن مدى خطورة الإصابات التي تحدثت عنها.

كذلك لفتت الإذاعة إلى عملية إطلاق نار استهدفت صباح الجمعة حافلة إسرائيلية قرب قرية دير بزيع غربيّ رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت نقلاً عن الجيش: "إطلاق مسلح أو أكثر النار على حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنة دوليف وطلمون".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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