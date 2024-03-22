فاجأ قرار إلغاء جلستَي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغَّر،اللتين كانتا مقررتين مساء الخميس، المسؤولين في تل أبيب الذين رجَّحوا أن نتنياهو يحاول تَجنُّب التعرض لضغوط بشأن صفقة الأسرى.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة إنّ جلستي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، اللتين كانتا مقررتين مساء اليوم أُلغِيَتا، دون أن يتسنى معرفة سبب ذلك.

ورجحت القناة نقلاً عن مسؤولين بالحكومة لم تسمِّهم، أن يكون سبب الإلغاء هو سعي نتنياهو لتجنُّب التعرض لضغوط بشأنّ صفقة التبادل مع حماس.

وأضاف المسؤولون أن نتنياهو ينتظر إجابات "ملموسة" من حماس بشأن معالم الصفقة المحتملة قبل تقديمها أمام المجلس.

كانت صحيفة معاريف نقلت في وقت سابق عن مصادر حكومية، أن نتنياهو يفكر في إلغاء مجلس الحرب ونقل صلاحياته إلى أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغَّر.

ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين إلى مجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل إلى مسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" لديه.

وأشارت القناة"12" إلى أن أعضاء مجلس الحرب الذين فوجئوا بإلغاء غير متوقع للمناقشات، طلبوا توضيحاً، إذ أُبلِغوا أن المناقشات ستجرى بعد عطلة عيد المساخر الذي يصادف الأحد المقبل ويستمرّ حتى الاثنين.

وانتقد مسؤول في الحكومة (لم يذكر اسمه) هذه الخطوة، إذ صرّح للقناة "12" بأنّ على جدول أعمال مجلس الحرب قرارات مصيرية.

ووصف المسؤول إلغاء جلسة المناقشات في مجلس الحرب بأنه "استهتار لا يوصف".

بلينكن يزور تل أبيب

في السياق نفسه يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة إلى إسرائيل لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، فيما تَقرَّر أن يصوِّت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في القطاع.

وتَحدَّث بلينكن خلال زيارته للسعودية الأربعاء، عن "تقارب" في المفاوضات من أجل إرساء هدنة في غزة، وقال لقناة "الحدث" السعودية: "أعتقد أن الفجوة تضيق وأن التوصل إلى اتفاق ممكن جدّاً".

وشدّد على أنه "من الخطأ" تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وفي القاهرة التقى بلينكن الخميس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل اجتماع مع وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات.

وأصدر الوزراء الخمسة إلى جانب ممثل للسلطة الفلسطينية قبل اللقاء، بياناً مشتركاً أكّدوا فيه "أولوية تحقيق وقف شامل وفوري للنار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة".

وخلّفَت الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.