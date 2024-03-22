سياسة
3 دقيقة قراءة
فرنسا تدعو مجلس الأمن للتحرك بشأن غزة وتبنّي قرار لوقف إطلاق النار
أعلنت فرنسا أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، داعية المجلس إلى تحمُّل مسؤولياته إزاء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
فرنسا تدعو مجلس الأمن للتحرك بشأن غزة وتبنّي قرار لوقف إطلاق النار
تجري حاليّاً مناقشة مشروعَي قرارَين في مجلس الأمن يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار - جلسة بمجلس الأمن الدولي - أرشيفية / صورة: AFP
22 مارس 2024

أعلنت فرنسا أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الخميس عبر منصة إكس، على أنه يجب على مجلس الأمن تَحمُّل مسؤولياته، وتبنِّي قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن بلاده ستقدّم مقترحات بخصوص القرار الذي سوف يصبّ في مصلحة الجميع.

وأضاف سيجورنيه: "تحدثت مع نظرائي بفلسطين ومصر والجزائر والأردن من أجل المضي قدماً وتسريع الملف".

كان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، اعتبر "أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الدائر"، مذكّراً بالوضع الإنساني الكارثي.

وأضاف لومو ان أن "فرنسا تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق وتعمل حاليّاً على مشروع قرار".

ويُناقَش حاليّاً مشروعَا قرارَين في مجلس الأمن يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أحد هذين المشروعين يؤيّده عدد من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وهو "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان".

أما الآخر الذي قدّمته الولايات المتحدة وخضع لتعديلات عدّة خلال الشهر الماضي، فيشير إلى "الحاجة إلى وقف فوري ودائم للنار من أجل حماية المدنيين من الجانبَين، والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية.

ويدعم بشكل لا لبس فيه "الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف مماثل لإطلاق النار" بما يشمل "إطلاق سراح الرهائن المتبقين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us