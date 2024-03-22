أعلنت فرنسا أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الخميس عبر منصة إكس، على أنه يجب على مجلس الأمن تَحمُّل مسؤولياته، وتبنِّي قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن بلاده ستقدّم مقترحات بخصوص القرار الذي سوف يصبّ في مصلحة الجميع.

وأضاف سيجورنيه: "تحدثت مع نظرائي بفلسطين ومصر والجزائر والأردن من أجل المضي قدماً وتسريع الملف".

كان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، اعتبر "أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الدائر"، مذكّراً بالوضع الإنساني الكارثي.

وأضاف لومو ان أن "فرنسا تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق وتعمل حاليّاً على مشروع قرار".

ويُناقَش حاليّاً مشروعَا قرارَين في مجلس الأمن يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أحد هذين المشروعين يؤيّده عدد من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وهو "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان".

أما الآخر الذي قدّمته الولايات المتحدة وخضع لتعديلات عدّة خلال الشهر الماضي، فيشير إلى "الحاجة إلى وقف فوري ودائم للنار من أجل حماية المدنيين من الجانبَين، والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية.

ويدعم بشكل لا لبس فيه "الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف مماثل لإطلاق النار" بما يشمل "إطلاق سراح الرهائن المتبقين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.