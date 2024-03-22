تتواصل الدعوات الدولية إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة، لمنع تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وأعرب قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بعد جلستهم المخصصة للشرق الأوسط خلال قمتهم ببروكسل الخميس، عن الفزع إزاء الخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين والوضع الإنساني الحرج في غزة.

وأضاف البيان: "يدعو المجلس الأوروبي إلى هدنة إنسانية عاجلة تسمح بوقف مستدام لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وتوفير المساعدة الإنسانية".

وقال: "يشعر المجلس الأوروبي بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة، وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، بخاصة الأطفال، وخطر المجاعة الذي يلوح في الأفق".

وأكد أن وصول المساعدات الإنسانية كاملةً وبسرعة وأمن وبلا عوائق، إلى غزة بكل الوسائل، يُعَدّ أمراً حيوياً لتوفير المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية على نطاق واسع للسكان المدنيين.

في السياق ذاته شدّد بيان قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمنع مزيد من نزوح السكان وتوفير المأوى الآمن لهم لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات.

وطالب البيان إسرائيل بالامتناع عن شنّ عملية برية من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في مدينة رفح، وتمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها.

وشدّد قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم على أهمية احترام وتنفيذ القرار الملزم قانوناً الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2024، وذكروا أنه ينبغي التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي بشكل شامل ومستقل وضمان المساءلة.

كما أكد البيان أهمية الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتَطرَّق على صعيد آخر إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً في هذا الإطار إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتوفير الوصول الآمن إلى الأماكن المقدسة.

وأدان بشدة في هذا السياق أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية.

كما أدان البيان القرارات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مطالباً تل أبيت بالتراجع عن تلك القرارات.

موت الأطفال جوعاً

بدورها جددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس، دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لمواجهة أطفال شمالي القطاع مجاعة وشيكة.

وشدّد البيان على أن "كل دقيقة تمرّ تخاطر بوفاة طفل جديد جوعاً في قطاع غزة، فيما يتفرج العالم".

وأشار إلى أن "أطفال غزة يتضورون جوعاً حتى الموت".

وأضاف: "قُطع الطعام عنهم، وحتى الفتات ليس من السهل العثور عليه".

وأكّد البيان أن "سلطة الاحتلال فرضت قيوداً صارمة على الغذاء وغيره من الإمدادات والمساعدات الضرورية للحياة".

وحتى مساء الخميس أُبلِغَ عن 27 حالة وفاة للأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

ورجحت اللجنة الأممية أن "يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب الجوع أعلى بكثير مما وُثّق في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.