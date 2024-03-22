احتج مئات الأشخاص الخميس عبر تشكيل سلسلة بشرية في العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.

وانضم الطلاب والأطفال الصغار إلى التجمع الاحتجاجي الذي شكّل سلسلة بشرية في منطقة كروزبرغ المتعددة الثقافات في برلين، والتي تمتدّ من محطة مترو كوتبوسر تور إلى شارع بيثانيدام.

وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها "لا للعنصرية" و"كلنا بشر" و"كلنا متشابهون"، و"نحن ضد العنصرية".

وتشهد ألمانيا تزايداً في العنصرية وكراهية الأجانب في السنوات الأخيرة، تغذّيها دعاية الجماعات اليمينية المتطرفة والمعادية للمسلمين، بما في ذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض.

ويُحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري سنويًا في اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة في شاربفيل بجنوب إفريقيا النار وقتلت 69 شخصاً كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" التي فرضها نظام الفصل العنصري في 1960.