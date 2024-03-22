فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، قيوداً مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي في شهر رمضان الجاري.

وعزّز جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية قواتهما على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، حيث فُحصَت هويات الفلسطينيين ورُفض دخول مئات.

وشهِدَ معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود.

ومنعت القوات الإسرائيلية دخول عدد كبير من الرجال والنساء بدعوى عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وقُبيل رمضان قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "في أيام الجمعة طوال شهر رمضان سيُسمَح بدخول المصلّين من مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس رهناً بحيازة تصريح ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية".

وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلّين الرجال الذين تزيد سنّهم على 55 عاماً، والنساء فوق 50 عاماً، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلقت الشرطة جميع الحواجز حول القدس الشرقية المحتلة أمام سكان الضفة.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلتين، تسببت في مواجهات أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و700 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.