سياسة
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قبل انعقاد مجلس الأمن.. أستراليا وبريطانيا تدعوان لهدنة عاجلة في قطاع غزة
دعت المملكة المتحدة وأستراليا الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لحماية المدنيين في القطاع.
قبل انعقاد مجلس الأمن.. أستراليا وبريطانيا تدعوان لهدنة عاجلة في قطاع غزة
مؤتمر إعلامي لوزراء المملكة المتحدة وأستراليا في أديليد / صورة: AFP
22 مارس 2024

أكد وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا والمملكة المتحدة الجمعة، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مطالبين بإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي بيان مشترك في ختام اجتماع في أديليد جنوبي أستراليا، شدّد الوزراء على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية".

يأتي البيان في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي، الذي تُعَدّ المملكة المتحدة عضواً فيه، للتصويت الجمعة، على مشروع قرار أمريكي يتضمن "وقفاً فورياً لإطلاق النار" في قطاع غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة في عدد من المرات السابقة، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات عدة لمجلس الأمن تدعو إلى وقف لإطلاق النار.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، فيما تقدّر أن نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، أعلنت حماس مقتل 70% منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وخلّفَت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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