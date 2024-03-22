أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، تحييد 4 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي بغارة جوية شماليّ العراق.

وقال بيان للوزارة إن القوات التركية حيّدت الإرهابيين بغارة جوية بعد رصدهم في منطقة جبال قنديل شماليّ العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن عمليات مكافحة تنظيم PKK الإرهابي ستتواصل للقضاء على الإرهاب في مصدره.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشنّ منها هجمات داخل تركيا.

وينشط PKK إرهابي في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فيما تكافح تركيا التنظيم الإرهابي ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.