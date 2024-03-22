أعلن إعلام عبري الجمعة، إصابة 7 جنود إسرائيليين في اشتباكات مسلحة خلال ملاحقة فلسطيني وسط الضفة الغربية المحتلة، أكدت لاحقاً استشهاده.

وأفادت هيئة البثّ العبرية بارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين إلى 7 في عملية تبادل إطلاق النار بقرية كفر نعمة غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة "12" العبرية: "بعد مطاردة واشتباك استمر عدة ساعات قُضي عليه (الفلسطيني) باستخدام صاروخ أُطلقَ من مسافة بعيدة".

وأعلن جيش الاحتلال في بيان الجمعة، أن "مسلحاً أطلق النار باتجاه مركبة إسرائيلية، فطارده الجنود واندلع تبادل لإطلاق النار".

وأضاف أنه "كجزء من عملية المطاردة، استُنفرَت مروحية قتالية وقطع جوية (طائرات مسيرة)".

وفي وقت سابق قالت صحيفة معاريف العبرية على موقعها الإلكتروني إن مسلحاً فلسطينياً أطلق النار على حافلة صغيرة بين مستوطنتَي دوليف وتلمون وسط الضفة الغربية، وأصاب إسرائيلياً واحداً على الأقلّ بجروح خطيرة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتَي دير بزيع وكفر نعمة غربيّ رام الله.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال يحاصر موقعاً بين بلدتَي كفر نعمة ودير بزيغ، حيث يُسمع صوت إطلاق نار متبادل.

وأفاد الشهود بأن طائرة مروحية وعدداً من الطائرات المُسيرة التابعة لجيش الاحتلال تحلّق في أجواء المنطقة.

مواجهات بالضفة

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة اندلعت مواجهات مسلحة في مدينة طوباس بين مسلحين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسُمع دوي انفجارات إثر اقتحام القوات المدينة.

وقال شهود عيان إنه جرى استهداف القوات التي اقتحمت طوباس بعبوات ناسفة.

وفي شمالي الضفة أيضاً أفاد ناشطون بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي نزال في قلقيلية وداهمت منزل أسير.

كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات إسرائيلية في أثناء اقتحامها قلقيلية.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين وبلدة علار شمالي طولكرم شمالي الضفة أيضاً.

وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية التوانة في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط.

قيود وحواجز بالأقصى

وللأسبوع الثاني على التوالي خلال شهر رمضان، عززت قوات الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية قواتهما على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، حيث جرى فحص هويات الفلسطينيين، ورفض دخول مئات لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وشهد معبر قلنديا (شمالي القدس) وحاجز جنوبي المدينة حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود.

ومنعت القوات الإسرائيلية دخول عدد كبير من الرجال والنساء بدعوى عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 447 شهيداً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.