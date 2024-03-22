سياسة
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"خطأ بشري".. الاحتلال يُقر بنشر صور كاذبة لمعتقلين ادعى أنهم قادة في حماس
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر صور "خاطئة" لمن زعم أنهم عناصر من حماس والجهاد اعتُقلوا داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، "بسبب خطأ بشري"، لافتاً إلى أن الموجودين في الصور لم يُلقَ القبض عليهم بعد.
"خطأ بشري".. الاحتلال يُقر بنشر صور كاذبة لمعتقلين ادعى أنهم قادة في حماس
الصورة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمعتقلين المزعومين
22 مارس 2024

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، بنشره صوراً "خاطئة" لفلسطينيين زعم أنه اعتقلهم، الخميس، من منطقة مستشفى الشفاء بمدينة غزة، مرجعاً السبب إلى "خطأ بشري".

وقال الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في بيان مشترك: "بسبب خطأ بشري، بعض الصور التي نُشرت وكانت خاصة بمخربين، هي (لأشخاص) لم يُلقَ القبض عليهم بعد، لكنهم موجودون حسب المعلومات المتوفرة لدينا في منطقة المستشفى ويتحصنون فيها".

ووفقاً للبيان، "نشر (الجيش) مساء أمس (الخميس) صوراً، كشف من خلالها الناطق بلسان الجيش، عن بعض المخربين الذين أُلقي القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة من قوات الجيش في منطقة مستشفى الشفاء"، وهو ما عاد الجيش، الجمعة، وقال إن الموجودين بالصور لم يُلقَ القبض عليهم بعد.

ورأى البيان أن "المزاعم بكون ذلك (نشر مثل هذه الصور) يندرج ضمن الحرب النفسية، عارية عن الصحة تماماً".

كان جيش الاحتلال قد نشر قائمة قال إنها تعود لقادة كبار بحركة حماس جرى اعتقالهم في أثناء العملية المستمرة في مجمع الشفاء، وإنه لا يستطيع الكشف عن هويتهم الآن.

من جهته، نفى مسؤول أمني في حركة حماس في تصريحات لقناة الجزيرة، ادّعاءات تل أبيب بشأن اعتقال عدد من قادة الحركة داخل مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه.

وقال المسؤول الأمني -لم يُسمَّ- إن قائمة صور المعتقلين التي أصدرها متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي "غير دقيقة"، وإن عدداً منها "يعود لأشخاص هم خارج غزة حالياً" فيما تعود "صور أخرى لشهداء".

وأكد أن 3 من الصور التي نشرها الجيش تعود لأطباء أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلية، في وقت سابق.

ولليوم الخامس، يواصل جيش الاحتلال اقتحام "مستشفى الشفاء" الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ وينفّذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

والأربعاء، أقر رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، بأن الهجوم على المستشفى يهدف إلى "الضغط" على حركة حماس خلال المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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