أدانت فلسطين، الجمعة، قراراً إسرائيلياً بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه "تحدٍّ" للمجتمع الدولي.

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكية (أنتوني بلينكن) إلى المنطقة يشكل تحدياً للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهار إدانته للاستيطان".

وأضاف البيان: "قرارات الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، والاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".

وطالب أبو ردينة واشنطن بأن "تُثبت التزامها الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيداً من العنف والانفجار".

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي "يأتي ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إقامة دولة فلسطينية".

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "جرى تخصيص 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في غور الأردن على أنها أراضٍ إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".

ونقلت الهيئة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وقّع قرار المصادرة، قوله إن "هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، في الوقت الذي يوجد فيه مَن يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام".

ومنذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022، تصاعد النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة بشكل ملحوظ.

وحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين".

يأتي ذلك فيما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية.