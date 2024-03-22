سياسة
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رغم قيود الاحتلال.. 120 ألفاً يؤدون ثاني صلاة جمعة رمضانية في الأقصى
أدى 120 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة عليه، وسط وجود كثيف لشرطة الاحتلال على مداخل البلدة القديمة ومحيطها وأزقّتها، وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.
رغم قيود الاحتلال.. 120 ألفاً يؤدون ثاني صلاة جمعة رمضانية في الأقصى
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقيّد بشدة دخول فلسطيني الضفة إلى القدس / صورة: AA
22 مارس 2024

أدى نحو 120 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط اجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 120 ألف مسلم أدّوا صلاة الجمعة، اليوم، في المسجد الأقصى.

وتراجع عدد المصلين هذا العام مقارنةً بالعام الماضي بسبب قيود الاحتلال، حيث قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعداد المصلين بنحو 250 ألفاً، في اليوم نفسه من العام الماضي.

والأسبوع الماضي، أدى 80 ألفاً صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، حسب الأوقاف الإسلامية.

وتوافد المصلون وسط وجود كثيف لقوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة ومحيطها وأزقّتها، وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاماً والإناث دون 50 عاماً من سكان الضفة الغربية من الوصول الى القدس لأداء الصلاة.

كما اشترطت على من تنطبق عليهم الشروط حصولهم على تصريح أمني من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبيل رمضان، قال جيش الاحتلال إنه في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، سيسمح بدخول المصلين من مناطق الضفة الغربية إلى القدس رهناً بحيازة تصريح (أمني).

ومنذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلقت شرطة الاحتلال جميع الحواجز حول القدس الشرقية أمام سكان الضفة.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تسببت في مواجهات وأسفرت عن مقتل 433 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و700 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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