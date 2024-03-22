سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا: إسرائيل تستهدف أردوغان لأنه قال الحقيقة في وجه جرائمها بفلسطين
قال مسؤول تركي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، للتغطية على جرائمها المرتكَبة في الأراضي الفلسطينية ومحاولة الإفلات من العقاب.
تركيا: إسرائيل تستهدف أردوغان لأنه قال الحقيقة في وجه جرائمها بفلسطين
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي / صورة: AA
22 مارس 2024

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن إسرائيل هاجمت الرئيس رجب طيب أردوغان لأنه قال الحقيقة حول جرائمها المرتكَبة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار كتشالي في بيان، الجمعة إلى أنه: "منذ اليوم الأول لاحتلال الأراضي الفلسطينية، بذلت السلطات الإسرائيلية قصارى جهدها للتغطية على الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين".

واتهم المسؤول التركي، سلطات الاحتلال باستهداف الرئيس أردوغان، في محاولةٍ لخلق دروع للإفلات من العقاب.

وقال: "لقد استهدفوا الرئيس أردوغان لأنه قال الحقيقة كاملة".

وأردف قائلاً: "مع ذلك، لم يعد من الممكن إخفاء الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية، وتحاكَم بموجبها بتهمة الإبادة الجماعية".

وتابع كتشالي: "لأول مرة في التاريخ، ينتظر الرأي العام العالمي برمّته بفارغ الصبر اليوم الذي سيقدَّم فيه المسؤولون الإسرائيليون، الذين ارتكبوا هذه الجرائم، إلى العدالة".

وشدد على أن تركيا ستواصل قول الحقيقة، وستضع "الاضطهاد الذي لا يوصف للشعب الفلسطيني على جدول الأعمال العالمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us