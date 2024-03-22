قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن إسرائيل هاجمت الرئيس رجب طيب أردوغان لأنه قال الحقيقة حول جرائمها المرتكَبة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار كتشالي في بيان، الجمعة إلى أنه: "منذ اليوم الأول لاحتلال الأراضي الفلسطينية، بذلت السلطات الإسرائيلية قصارى جهدها للتغطية على الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين".

واتهم المسؤول التركي، سلطات الاحتلال باستهداف الرئيس أردوغان، في محاولةٍ لخلق دروع للإفلات من العقاب.

وقال: "لقد استهدفوا الرئيس أردوغان لأنه قال الحقيقة كاملة".

وأردف قائلاً: "مع ذلك، لم يعد من الممكن إخفاء الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية، وتحاكَم بموجبها بتهمة الإبادة الجماعية".

وتابع كتشالي: "لأول مرة في التاريخ، ينتظر الرأي العام العالمي برمّته بفارغ الصبر اليوم الذي سيقدَّم فيه المسؤولون الإسرائيليون، الذين ارتكبوا هذه الجرائم، إلى العدالة".

وشدد على أن تركيا ستواصل قول الحقيقة، وستضع "الاضطهاد الذي لا يوصف للشعب الفلسطيني على جدول الأعمال العالمي".