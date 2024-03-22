هنّأ رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الجمعة، العالم التركي، بمناسبة عيد نوروز الذي يرمز إلى حلول الربيع.

وقال ألطون في رسالة تهنئة بعنوان "عيد النيروز رمز أخوّتنا" نشرتها صحيفة إيجيمن كازاخستان الحكومية، إن عيد النيروز هو عيد قديم جرى الترحيب والاحتفال به بحماس لعدة قرون في الجغرافيا التركية الواسعة الممتدة من آسيا الوسطى إلى الأناضول.

وأضاف أن عيد النيروز يبشر إلى قدوم الربيع، وصحوة التربة، والقيامة، مشيراً إلى أن البذرة تمثل الأمل والوفرة.

كما عبّر عن أمله أن يجلب "النيروز" معه الخير والبركة للشعب التركي وسكان المنطقة.

وأكد ألطون في رسالته، أن الوحدة التركية القوية ستخلق قوة فعالة في العالم وتسهم بشكل كبير في ضمان السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم.

وقال: "الحمد لله، نحن، كعالم تركي، نعيش حالة من السعادة والحماس لوصول عيد النيروز هذا العام في شهر رمضان المبارك، وهذا يضيف فرحة إلى فرحتنا وسعادة إلى سعادتنا".

وتابع: "في العالم التركي، يرمز عيد النيروز إلى الوحدة، وهذا اليوم الخاص يعزز مشاعر التضامن والوحدة والتكاتف بين الشعوب التركية".

كما تطرق ألطون في رسالته إلى أهمية حماية القيم المشتركة وتعزيز روابط العالم التركي بعضه مع بعض، منوهاً بدور تركيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ما زاد من ثقلها في القضايا الإقليمية والعالمية.

وعيد النيروز يتزامن مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا، ورمزاً للأخوّة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا.