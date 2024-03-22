أشادت حركة "حماس"، الجمعة، بعملية إطلاق النار تجاه حافلة مستوطنين والاشتباك مع قوات إسرائيلية غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنها "ردٌّ طبيعي على استمرار الجرائم والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأفادت الحركة، في بيان بأنها تبارك "عملية إطلاق النار النوعية صوب حافلة للمستوطنين والاشتباك البطولي مع قوات الاحتلال غربي مدينة رام الله".

وأكدت أن "العملية والاشتباك ردٌّ طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، وتَواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا ومسجدنا الأقصى المبارك".

ونعت "حماس" منفذ العملية وقالت إنه "بركات منصور من قرية دير بزيع قضاء رام الله".

وشدّدت على أن "العملية تشكّل استمراراً لحراك شعبنا المتصاعد في الضفة الغربية وتعد دليلاً على قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل، وإفشال كل محاولات إخماد المقاومة بالضفة".

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب مستوطن إسرائيلي على الأقل بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلّفت 447 شهيداً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي موازاة ذلك، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​​​​​​​​