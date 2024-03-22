سياسة
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بعد السويد وكندا.. فنلندا تقرّر استئناف تمويل الأونروا
بعد شهرين من تعليق مساعداتها، قرّرت هلسينكي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً لتصريحات وزير التجارة الخارجية الفنلندي.
بعد السويد وكندا.. فنلندا تقرّر استئناف تمويل الأونروا
فنلندا تقرر استئناف تمويل الأونروا بعد شهرين من قرار تعليق التمويل / صورة: Reuters
22 مارس 2024

أعلن وزير التجارة الخارجية الفنلندي فيل تافيو الجمعة، أن بلاده ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاءت الخطوة بعد شهرين على تعليق فنلندا تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بشأن دعم موظفين بالوكالة الأممية حركة حماس.

وقال تافيو في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة هلسينكي، إن "تحسين الأونروا إدارة المخاطر لديها، أي منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفّر ضمانات كافية لنا في هذا الوقت لمواصلة دعمنا".

وجاء القرار الفنلندي بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستفرج عن 50 مليون يورو (نحو 54.7 مليون دولار) لتمويل الأونروا.

وبعد وقت قصير من إعلان المفوضية قرارها، استأنفت السويد وكندا المساعدات، بسبب الوضع الإنساني في غزة.

وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي العالم على الوقوف إلى جانب الوكالة، قائلاً: "الآن هو الوقت الخطأ تماماً لوقف تمويل الأونروا".

وقال في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "إذا لم يجرِ التراجع عن هذه القرارات، فإننا نواجه خطراً جدياً بتفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة في غزة".

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علّقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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