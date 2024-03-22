قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الجمعة، إن بلاده اتفقت مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأدلى سانتشيث بالتصريحات عقب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.

وتوقّع سانتشيث أن تعترف بلاده بفلسطين خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.

وقال سانتشيث للصحفيين إنه توصل إلى الاتفاق مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا، في اجتماع صباح الجمعة على هامش قمة المجلس الأوروبي.

وجاء في بيان مشترك أصدرته أيرلندا عقب الاجتماع: "نتفق على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، إذ تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنباً إلى جنب، في سلام وأمن".

واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.