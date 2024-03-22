أدخلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعتبر الجرائم بحق الكتب المقدسة انتهاكاً للقانون الدولي، ضمن قرارها بشأن العنصرية والتمييز وجرائم الكراهية، وذلك بمبادرة من تركيا.

وكتبت مندوبة تركيا الدائمة لدى اليونسكو غولنور آيبت، منشوراً على منصة إكس الجمعة، يفيد بأن إدراج القرار جاء خلال الاجتماع 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو.

وأوضحت آيبت أن الاجتماع 216 للمجلس التنفيذي لليونسكو خلال العام الماضي أدرج مكافحة الإسلاموفوبيا في القرار المتعلق بالعنصرية والتمييز وجرائم الكراهية.

وخلال كلمتها بالاجتماع، قالت: "أكدت أننا ندعم مكافحة جميع أنواع جرائم الكراهية، وشدّدت على أن الجرائم المناهضة للإسلام تزايدت بشكل مثير للقلق في السنوات الأخيرة، وأن على اليونسكو التحرك بشكل متناسب مع قرارات الأمم المتحدة".

وأضافت: "قُبِل مشروع القرار مع التغييرات التي اقترحناها، سنواصل النضال".

وفي يوليو/تموز 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به المغرب، يعتبر جميع أنواع العنف بحق الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية والكتب المقدسة والأماكن الدينية انتهاكاً للقانون الدولي.