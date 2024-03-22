سياسة
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"قرار مسيّس".. فيتو روسي-صيني ضد مشروع قرار أمريكي يربط هدنة غزة بالمحتجزين
استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي يربط وقف إطلاق النار في غزة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين. واعتبر المندوب الروسي القرار "مُسيَّساً بشكل مبالغ فيه" ويتضمن ضوءاً أخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية برفح.
"قرار مسيّس".. فيتو روسي-صيني ضد مشروع قرار أمريكي يربط هدنة غزة بالمحتجزين
فيتو روسي-صيني ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي يربط وقف إطلاق النار في غزة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين / صورة: Reuters
22 مارس 2024

أحبطت روسيا والصين، الجمعة، مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي، يربط وقف إطلاق النار في غزة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وذكرت الأمم المتحدة، في منشور على منصة إكس، أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من اعتماد مشروع قرار أمريكي يربط وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، بعد أن استخدمت روسيا والصين "الفيتو".

وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضواً في المجلس، وعارضه 3 وامتنع عضو عن التصويت، حسب المصدر نفسه.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: "الأغلبية العظمى من هذا المجلس أيدت مشروع القرار، لكن للأسف قررت روسيا والصين استخدام حق النقض (الفيتو)".

وذكرت قبل التصويت أن عدم اعتماد المجلس للقرار سيكون "خطأً تاريخياً".

من جهته، كان فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دعا الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى التصويت ضد القرار.

وذكر أن القرار "مُسيَّس بشكل مبالغ فيه" ويتضمن فعلياً منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي القطاع، إذ يلوذ أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام مؤقتة للهروب من الهجوم الإسرائيلي في شمال غزة.

وقال نيبينزيا في الاجتماع: "سيطلق هذا يدي إسرائيل وسينتج عنه أن كل السكان في جميع أنحاء غزة سيتعين عليهم مواجهة الدمار أو الخراب أو الطرد".

وأضاف أن عدداً من الدول غير الأعضاء بمجلس الأمن صاغت قراراً بديلاً وصفه بأنه وثيقة متوازنة وقال إنه لا مبرر للأعضاء لعدم دعم ذلك القرار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتا غزة والشمال، على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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