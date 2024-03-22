قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إنها نفذت هجمات شاملة على مناطق مختلفة في أوكرانيا، بما في ذلك منشآت الطاقة وصناعة الدفاع ومناطق فيها "مرتزقة أجانب" ومستودعات ذخيرة ومراكز للسكك الحديدية.

وأفادت الدفاع الروسية، في بيان، بأن قواتها ضربت عدداً من المواقع العسكرية الأوكرانية.

وأضاف البيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية هجوماً كبيراً بصواريخ دقيقة بعيدة المدى وطائرات من دون طيار أُرسلت من الجو والبحر والبر إلى منشآت صناعة الدفاع والطاقة ومراكز السكك الحديدية والترسانات والأماكن التي فيها أفراد من القوات الأوكرانية وينتشر بها مرتزقة أجانب".

وشدّد على أن الهجمات أصابت أهدافها، وأدت إلى تعطل عمل المنشآت المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.

وأكد البيان، صد تقدم القوات الأوكرانية على جبهة بلغورود (الروسية).

وقال "رداً على قصف أراضينا، ومحاولات التسلل والاستيلاء على المستوطنات الحدودية الروسية، نفذنا 49 هجوماً انتقامياً عبر صاروخ كينجال، وصواريخ دقيقة بعيدة المدى وأنظمة الصواريخ وطائرات من دون طيار".

محطة دنيبرو خارج الخدمة

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق الجمعة، عبر منصة إكس، شن روسيا، هجمات على الأراضي الأوكرانية بأكثر من 60 مسيرة من طراز "شاهد" وقرابة 90 صاروخاً.

ولفت زيلينسكي، إلى أن روسيا استهدفت منشآت الطاقة، مؤكداً أن خدمات الطوارئ بدأت العمل في جميع المدن المتضررة من الهجمات.

وبدوره، قال رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام يوري بيلوسوف في تصريحات للتلفزيون الأوكراني إن محطة دنيبرو لإنتاج الطاقة "أصيبت ثماني مرات... المنشأة باتت فعلاً خارج الخدمة. الأضرار بالغة للغاية".

وتمتد محطة إنتاج الطاقة على ضفة نهر دنيبرو في مدينة زابوريجيا (جنوب شرق)، وتقع ضمن واحدة من أربع مناطق أعلنت روسيا ضمّها الى أراضيها، رغم أنها لا تسيطر عليها بالكامل.

وأظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، النيران مشتعلة في سدّ المحطة في وقت مبكر الجمعة.

وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية الجمعة أن الوضع في المحطة الكهرومائية "تحت السيطرة"، وأنها لا تواجه خطر حصول انهيار في السدّ المائي. لكنها أقرت بأن "المنشأة تعرضت لأضرار".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.