سياسة
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رئيس الموساد يغادر إلى قطر وسط حديث عن تقدم بمفاوضات الأسرى
أكدت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع يغادر إلى قطر مساء الجمعة، مشيرة إلى إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
رئيس الموساد يغادر إلى قطر وسط حديث عن تقدم بمفاوضات الأسرى
رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع يغادر إلى قطر من أجل مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس / صورة: AA
22 مارس 2024

كشف إعلام عبري عن أن رئيس جهاز "الموساد" دافيد بارنياع سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، وأفاد بإحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني، أن "بارنياع سيغادر إلى الدوحة مساء اليوم".

وتحدثت عن "إحراز تقدم في المفاوضات" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وأمس الخميس، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير وافق على إرسال بعثة من بلاده برئاسة بارنياع إلى قطر الجمعة، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وأوضح البيان أن البعثة تغادر لعقد لقاء مع كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري عباس كامل.

وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار المفاوضات التي تجرى في الدوحة، بغية دفع الجهود لاسترجاع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، بينما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة نظراً لرفض حماس الكشف عن الرقم "من دون ثمن باهظ".

وبينما يتحدث إعلام عبري عن 240 و253 محتجزاً إسرائيلياً، بينهم 3 جرى تحريرهم و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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