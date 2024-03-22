سياسة
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أردوغان: لن نتراجع عن تحقيق هدف الاستقلال التام في الصناعات الدفاعية
أكد الرئيس التركي رجي طيب أردوغان أن بلاده لن تتوقف حتى تحقق الاستقلال التام في الصناعات الدفاعية، مشدداً على أنه "لن يكون للتنظيمات الإرهابية مكان آمن" بما فيها المناطق البعيدة عن حدود تركيا.
أردوغان: لن نتراجع عن تحقيق هدف الاستقلال التام في الصناعات الدفاعية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده لن تتوقف حتى نحقق الاستقلال التام في الصناعات الدفاعية / صورة: AA
22 مارس 2024

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، بأن حكومته لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقق الاستقلال التام للبلاد في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان خلال مشاركته في تجمع جماهيري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية تشانقري، شمالي تركيا.

وقال أردوغان: "لن نتوقف أو نتراجع عن المضي في طريق تحقيق هدف تركيا في الاستقلال التام بالصناعات الدفاعية".

وأضاف: "لن يكون للتنظيمات الإرهابية مكان آمنٌ فنحن نرصد تحركاتهم على مسافة 300-350 كلم من حدودنا، ونحيدهم من حيث لا يتوقعون".

وأشار أردوغان، إلى أن بلاده تحقق نجاحاً جديداً كل يوم في الصناعات الدفاعية، وأصبحت قادرة على تصنيع سفنها ودباباتها وصواريخها وطائراتها الحربية بنفسها.

وذكر أن الطائرة المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس "قآن" (KAAN) نجحت في إجراء تحليقها الأول على الرغم من جميع أنواع الحظر الذي تعرضت له تركيا.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده نجحت في تجاوز جميع العراقيل التي وُضعت أمامها لمنع إنتاج المقاتلة الوطنية.

ولفت إلى أن تسليم قآن، إلى قواتنا الجوية التركية سيكون في عام 2028، وأنها ستتولى حماية أجواء البلاد اعتباراً من ذلك العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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