ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أن حادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو.

وحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص.

وأفادت وكالة تاس للأنباء بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار.

وأشارت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن مراسلها في المكان إلى سقوط جرحى بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش.

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل 40 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في الهجوم.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في منشور على حسابه الرسمي على تليغرام: “وقعت في المركز التجاري “كروكوس سيتي” مأساة رهيبة، أقدم التعازي لذوي الضحايا“، مشيراً إلى أنه أعطى التوجيهات بتقديم المساعدات اللازمة كافة للمتضررين جراء الهجوم.

في السياق نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام روسية سقوط 14 قتيلاً على الأقل جراء الهجوم.