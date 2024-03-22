سياسة
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"تعزل تل أبيب عن العالم".. بلينكن يحذر الإسرائيليين من عملية رفح المحتملة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيبحث مع الإسرائيليين مسألة رفح الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن العملية العسكرية المحتملة بالمدينة لن تحقق هدف الاحتلال، بل ستعزل تل أبيب عن العالم.
"تعزل تل أبيب عن العالم".. بلينكن يحذر الإسرائيليين من عملية رفح المحتملة
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يقول إنه سيبحث مع الإسرائيليين مسألة رفح الأسبوع المقبل / صورة: AFP   
22 مارس 2024

صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، بأنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين مسألة الهجوم العسكري المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الأسبوع المقبل.

وقال بلينكن، في تصريح صحفي بختام زيارته لإسرائيل: "أوضحنا أن العملية العسكرية في رفح لن تحقق هدف إسرائيل، إذ تهدد بمقتل مزيد من المدنيين من ناحية، وبعزل تل أبيب عن العالم من ناحية أخرى".

وتابع: "سنناقش مسألة رفح مع المسؤولين الإسرائيليين بواشنطن الأسبوع المقبل".

وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، أوضح بلينكن: "كلما اقتربنا من إبرام اتفاق فستكون المفاوضات أصعب".

وسبق لعديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، مطالبة إسرائيل بعدم القيام بأي عمل عسكري في رفح من دون ضمان إجلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني.

وطغت على جولة بلينكن في المنطقة، التي تعد السادسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مساعي التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق نار مطول في غزة، فضلاً عن بحث مخاطر تنفيذ عملية عسكرية برية في رفح.

وفي وقت سابق اليوم، وصل بلينكن إلى إسرائيل محطته الثالثة والأخيرة، بعد مصر والسعودية، في جولة بدأها الأربعاء.

وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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