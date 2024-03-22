سياسة
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مدير شبكة TRT: الغرب سقط في اختبار 7 أكتوبر وسنواصل فضح جرائم الاحتلال
أكد المدير العام لشبكة قنوات TRT محمد زاهد صوباشي أن شبكة TRT ستواصل نقل مظاهر الإبادة الجماعية في فلسطين إلى الجماهير وفضح مجازر الاحتلال الإسرائيلي حتى النهاية، مشيراً إلى أن القيم الأخلاقية الغربية "سقطت في امتحان 7 أكتوبر/تشرين الأول".
مدير شبكة TRT: الغرب سقط في اختبار 7 أكتوبر وسنواصل فضح جرائم الاحتلال
مدير شبكة TRT: الغرب سقط في اختبار 7 أكتوبر وسنواصل فضح جرائم الاحتلال / صورة: TRT Arabi
22 مارس 2024

قال المدير العام لشبكة قنوات TRT محمد زاهد صوباشي أن شبكة TRT ستواصل فضح مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين حتى النهاية، ونقل مظاهر الإبادة الجماعية في فلسطين إلى الجماهير، مؤكداً أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أظهرت سقوط القيم الأخلاقية الغربية التي دائماً ما يتحدث عنها .

جاء ذلك في كلمة له الجمعة في فاعلية "أمسية فلسطين الرمضانية" التي تنظمها شبكة TRT في إسطنبول، وتستمر على مدار يومين لمناقشة القضية الفلسطينية من أبعاد مختلفة، ولفت الانتباه إلى المأساة الإنسانية في غزة.

وأضاف صوباشي: "سنواصل مواجهة العالم بالصرخة المتصاعدة من كل شبر من غزة. وسنشرح مجازر إسرائيل حتى النهاية". وما زلنا نشكل صوتاً للشعب الفلسطيني".

وتابع: "نحن في TRT شاهدون على المآسي والمظالم التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، ونحن نجتمع هنا للتنديد بالجرائم الإسرائيلية، ولنقول لإخواننا في رفح وخان يونس وغزة إنكم لستم وحدكم".

وعُرض حلال الأمسية الفيلم الوثائقي "الاحتلال الرقمي" للمخرج نورس أبو صالح من قناة TRT International، ويناقش الجانب الرقمي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

كما عُرض االفيلم الوثائقي "الناجي الوحيد" من إنتاج قناة TRT عربي، ومصوره مصطفى ثريا من غزة الذي استشهد في الهجوم الجوي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس .

وأضاف صوباشي أنه من خلال الأفلام الوثائقية التي جرى عرضها "يظهر لنا أن القضية الفلسطينية لم ولن تموت"، مؤكداً "ونحن كمؤسسة إعلامية تركية سنواصل رسالتنا الإعلامية حتى النهاية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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