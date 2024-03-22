أكد السفير الفلسطيني في أنقرة فايد مصطفى، الجمعة، أن همجية إسرائيل في غزة غير مسبوقة، وأن جيش الاحتلال لم يترك مسجداً ولا كنيسة من دون تدمير، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "لديه سجل أسود حافل بانتهاك القانون الدولي.

جاء ذلك، في كلمته، بالأمسية الرمضانية لفلسطين التي تنظّمها شبكة TRTفي إسطنبول، وتستمر ليومين.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن مأساة الشعب الفلسطيني "بدأت منذ عام1917 منذ وعد بلفور، أي منذ 107 أعوام" ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يورث "المعاناة جيلاً بعد جيل".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي لديه سجل أسود حافل بعدم الالتزام بالقانون الدولي، ودولة الاحتلال تزدري القانون "ولا تقيم له وزناً".

وكشف مصطفى، عن أن الاحتلال لم يلتزم بأي قرار من أكثر من 1000 قرار دولي صادر بشأن القضية الفلسطينية صدر منذ عام 1948. لافناً إلى أن "أمريكا شريك في إجرام الاحتلال".

وأوضح أن مقولة الرئيس أردوغان التي يكررها دائماً بأن العالم أكبر من 5 مقولات صائبة وصحيحة، لأن النظام الدولي القائم لم ينصف فلسطين قط.

وتقام فاعلية "أمسية فلسطين الرمضانية" اليوم وغداً في حرم قناة TRT في إسطنبول، وذلك لضمان مناقشة القضية الفلسطينية من أبعاد مختلفة، ولفت الانتباه إلى المأساة الإنسانية في غزة.

وخلال الأمسية عُرض الفيلم الوثائقي "الاحتلال الرقمي" للمخرج نورس أبو صالح من قناة TRT International، وهو يناقش الجانب الرقمي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

كما عُرض االفيلم الوثائقي "الناجي الوحيد" من إنتاج قناة TRT عربي، ومصوره مصطفى ثريا من غزة، الذي استشهد في الهجوم الجوي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس .