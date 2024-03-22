سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة تدين الهجوم الإرهابي داخل قاعة حفلات في موسكو
أدانت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية في العاصمة الروسية موسكو. وقالت الخارجية في بيان، إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة أشخاص كثيرين في هجوم مسلح بموسكو.
أنقرة تدين الهجوم الإرهابي داخل قاعة حفلات في موسكو
أنقرة تدين الهجوم الإرهابي داخل قاعة حفلات في موسكو / صورة: AFP
22 مارس 2024

أدانت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الخارجية في بيان، إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة أشخاص كثيرين في هجوم مسلح بموسكو.

وذكر البيان: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدنيين أبرياء داخل قاعة حفلات موسيقية في موسكو".

وقدمت الخارجية التركية تعازيها العميقة لروسيا شعبا وحكومة، في ضحايا الهجوم.

بدوره، أدان جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الهجوم الإرهابي في موسكو، عبر منشور على منصة "إكس".

وأعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي على قاعة حفلات في العاصمة الروسية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أشخاص كثيرين.

وأكد يلماز أن "الإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في أي مكان بالعالم ومن قبل أي كان، يعد جريمة ضد الإنسانية".

وقدم نائب الرئيس التركي تعازيه لروسيا حكومة وشعبا في ضحايا الهجوم، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في موسكو ونقل له تعزية الرئيس أردوغان والشعب التركي لروسيا حكومة وشعباً في أرواح ضحايا الهجوم، حسب مصادر دبلوماسية تركية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصاً وإصابة 100 آخرين على الأقل، بحسب المعطيات الأولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات بموسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us