أدانت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الخارجية في بيان، إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة أشخاص كثيرين في هجوم مسلح بموسكو.

وذكر البيان: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدنيين أبرياء داخل قاعة حفلات موسيقية في موسكو".

وقدمت الخارجية التركية تعازيها العميقة لروسيا شعبا وحكومة، في ضحايا الهجوم.

بدوره، أدان جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الهجوم الإرهابي في موسكو، عبر منشور على منصة "إكس".

وأعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي على قاعة حفلات في العاصمة الروسية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أشخاص كثيرين.

وأكد يلماز أن "الإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في أي مكان بالعالم ومن قبل أي كان، يعد جريمة ضد الإنسانية".

وقدم نائب الرئيس التركي تعازيه لروسيا حكومة وشعبا في ضحايا الهجوم، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في موسكو ونقل له تعزية الرئيس أردوغان والشعب التركي لروسيا حكومة وشعباً في أرواح ضحايا الهجوم، حسب مصادر دبلوماسية تركية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصاً وإصابة 100 آخرين على الأقل، بحسب المعطيات الأولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات بموسكو.