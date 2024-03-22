أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه جرى إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لوقوعه.

وقال بيسكوف: "جرى إبلاغ الرئيس بما يحدث في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لإطلاق النار. ويتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يجري اتخاذها من خلال الهيئات المسؤولة. وقد أصدر الرئيس جميع التعليمات اللازمة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصاً وإصابة 100 آخرين على الأقل، بحسب المعطيات الأولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات بموسكو.