أعلنت دول ومنظمات دولية إدانتها للهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الاتحاد الأوروبي "شعر بالصدمة والفزع" من أنباء الهجوم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يدين كل هجوم يستهدف مدنيين، وقلوبنا مع جميع المواطنين المتضررين من الهجوم في روسيا".

بدوره، أدان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، "الهجوم الإرهابي المروع"، متقدما بالتعازي للشعب الروسي وعائلات الضحايا، وراجيا الشفاء العاجل للجرحى.

كما أرسل علييف، برقية تعزية لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان للرئاسة الأذربيجانية.

من جانبها، أعربت إيران عن إدانتها للهجوم الإرهابي في موسكو، على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، وذلك عبر منشور على منصة "إكس". وتقدم عبد اللهيان بالتعازي لروسيا شعبا وحكومة.

وأضاف أن "الحرب المشتركة والفعالة ضد الإرهاب تتطلب إجراءات جادة وغير ت مييزية من جانب المجتمع الدولي".

كما أدانت دول عربية، الهجوم الإرهابي المسلح الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى، معلنين تضامنهم مع روسيا.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وفلسطين.

ففي بيان لخارجيتها، أدانت السعودية الهجوم، مؤكدة "أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب".

وعبرت المملكة عن "خالص التعازي وصادق المواساة في هذا الحادث المؤلم، متمنية الأمن والسلامة لروسيا وشعبها، والشفاء العاجل للمصابين".

وفي أبو ظبي، أدانت الإمارات، عبر بيان لخارجيتها، بشدة هجوم موسكو، ووصفته بـ"الإرهابي"، معربة عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية".

وأعربت عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما أعربت قطر، في بيان لخارجيتها، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجوم.

وجددت "مو قفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

مصر بدورها أدانت، عبر بيان لخارجيته، بـ"أشد العبارات" هجوم موسكو، معربة عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا".

من جانبه، أدان الأردن، في بيان لخارجيته، الهجوم، معربًا عن "تضامن المملكة مع روسيا في هذا المصاب الأليم، ورفضها واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان".

وقدمت الخارجية الأردنية "التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

كما عبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم ووصفته بـ"الإرهابي".

وأكدت "تضامنها ووقوفها إلى جانب القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق، وحرصها على استقرار الأوضاع" في البلاد.

وأدانت حركة "حماس"، الهجوم، وقالت في بيان على حساب الحركة عبر منصة تلغرام، ندين "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في موسكو، وراح ضحيته عشرات بين قتيل وجريح". جاء ذلك .

وتقدمت "بخالص التعازي للقيادة والشعب الروسي، وعائلات ضحايا هذا الهجوم الإجرامي"، وتمنت "الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصا وإصابة 100 آخرين على الأقل بحسب المعطيات الأولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات في العاصمة موسكو.