سياسة
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رئيس صربيا: لدى واشنطن ولندن علم مسبق بهجوم موسكو
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم مسبق بالهجوم المسلح على قاعة الحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.
رئيس صربيا: لدى واشنطن ولندن علم مسبق بهجوم موسكو
رئيس صربيا: لدى واشنطن ولندن علم مسبق بهجوم موسكو / صورة: AFP
23 مارس 2024

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم مسبق بالهجوم المسلح على قاعة الحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك في تقييمه الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين بموسكو، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي.

وقدم فوتشيتش تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي.

وأضاف: "هذا شيء قلناه مرات عديدة، لكن قلة قليلة من الناس يريدون سماعه، وقليل جدا من الناس يريدون تصديقه، وقليل جدا من الناس يفكرون في النظر إلى الحقائق".

وتابع: "السفارة الأمريكية بموسكو دعت مواطنيها في 7 مارس/ آذار (الجاري) إلى عدم الذهاب لمراكز التسوق، وفعل البريطانيون وغيرهم الشيء نفسه".

وأردف: "هذا يعني أن أجهزتهم الاستخبارية الخاصة كانت تستمع إلى بعض المحادثات، وتحصل على معلومات، وكانوا يعلمون أن هذا سيحدث".

وأكد فوتشيتش أنه سيدعو مجلس الأمن القومي الصربي إلى الاجتماع غدا، لافتاً إلى أن الاجتماع سيتم لعدة أسباب، من بينها هجوم موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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