سياسة
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الأردن: نتابع أنباء إسرائيلية حول اعتقال مسلحَين تجاوزا حدود المملكة
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر السبت، أنها تتابع أنباءً تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحين اثنين في قرية "فصايل" الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة.
الأردن: نتابع أنباء إسرائيلية حول اعتقال مسلحَين تجاوزا حدود المملكة
الأردن: نتابع أنباء إسرائيلية باعتقال مسلحَين تجاوزا حدود المملكة / صورة: Reuters
23 مارس 2024

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر السبت، أنها تتابع أنباءً تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحين اثنين في قرية "فصايل" الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة.

وأفاد بيان للخارجية الأردنية بأن الوزارة: "تتابع الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية، حول اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية".

وأوضحت أن "الوزارة، ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء".

وليلة الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية، باعتقال مسلحين اثنين بعد اجتيازهما الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية قادمين من الأردن.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي: الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (ألنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل ).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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