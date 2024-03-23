أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أنه حذّر روسيا في آذار/مارس، من هجوم إرهابي مُحتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة" في موسكو.

وقالت أدريان واتسون، المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، "في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأمريكية معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة، وقد شاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة".

وأضافت واتسون أنّ إدارة الرئيس جو بايدن طبّقت سياسة "واجب التنبيه" المعتمدة منذ زمن طويل، وبموجبها تخطر الولايات المتحدة الدول المُستهدَفة عندما تتلقّى معلومات استخباريّة حول تهديدات محدّدة تتعلّق بعمليّات خطف أو اغتيالات.

وسبق أن حذّرت السفارة الأمريكية في روسيا مواطنيها قبل أسبوعين من أنّها "تُراقب عن كثب تقارير تُفيد بأنّ متطرّفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمّعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الروسية مقتل 60 شخصا وإصابة العشرات، بحسب معطيات أو لية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات بموسكو.