سياسة
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الحوثي: 11 غارة أمريكية-بريطانية تستهدف صنعاء
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء، وذلك بعد استهداف محافظة الحديدة غربي اليمن بغارتين جويتين أمريكيتين-بريطانيتين.
الحوثي: 11 غارة أمريكية-بريطانية تستهدف صنعاء
مقاتل حوثي في صنعاء / صورة: AA
23 مارس 2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الجمعة، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في أخبار عاجلة أن "العدوان الأمريكي-البريطاني شن أربع غارات على منطقة عطان، وثلاث غارات على منطقة جربان في صنعاء".

وأضافت أن "العدوان الأمريكي-البريطاني شن أيضاً أربع غارات على منطقة النهدين في العاصمة صنعاء"، ليبلغ بذلك عدد الغارات على العاصمة 11 في يوم.

ولم تتطرق القناة إلى توضيحات أخرى بشأن نتائج الغارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مزرعة في محافظة الحديدة غربي اليمن بغارتين جويتين أمريكيتين-بريطانيتين.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخراً، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارّة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 6 أشهر، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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