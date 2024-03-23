سياسة
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حماس تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في موسكو
أدانت حركة حماس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في العاصمة الروسية موسكو، وراح ضحيته عشرات بين قتيل وجريح، مقدمة تعازيها لروسيا قيادة وشعباً.
حماس تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في موسكو
هجوم إرهابي استهدف مدنيين داخل مركز تجاري في موسكو / صورة: AA
23 مارس 2024

أدانت حركة حماس فجر السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين داخل قاعة حفلات في العاصمة الروسية موسكو، مساء الجمعة.

جاء ذلك في بيان على حساب الحركة الفلسطينية عبر منصة تليغرام.

وقالت حماس، إنها تدين "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في موسكو، وراح ضحيته عشرات بين قتيل وجريح".

وتقدمت "بخالص التعازي للقيادة والشعب الروسي، وعائلات ضحايا هذا الهجوم الإجرامي"، وتمنت "الشفاء العاجل للمصابين".

وأعربت حماس، عن تضامنها "الكامل مع روسيا وشعبها وعائلات الضحايا في هذا المصاب".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصاً وإصابة 100 آخرين على الأقل، حسب معطيات أولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات بموسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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