شنت طائرات مسيّرة هجوماً السبت، على مصفاتي نفط في منطقة سامارا الروسية (فولغا)، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحداها.

وأعلن حاكم منطقة سامارا دميتري أزاروف في بيان نشر على تليغرام: "نُفذت هذه الليلة عدة هجمات بطائرات بلا طيار على مصفاتي النفط في المنطقة".

وأضاف أن إحدى هذه الهجمات تسبب في "حريق في مصفاة كويبيتشفسكي النفطية"، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وتعد المصفاة التي تديرها مجموعة "روسنفت" الروسية العملاقة، الأكبر في منطقة سامارا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 7 ملايين طن من النفط في السنة، وفق معلومات بموقعها الرسمي.

وقال أزاروف إنه جرى التصدي لهجوم بمسيّرة على مصفاة نفط أخرى في نوفوكويبيشفسكي في منطقة سامارا " دون التسبب بأضرار للتجهيزات التكنولوجية".

وكتب: "نرى أن العدو الذي يتكبد هزائم في ساحة المعركة يبذل ما بوسعه لتقويض صمودنا ووحدتنا".

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنها تصدت خلال الليل لـ12 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك، وبلغورود وفورونيغ، على الحدود الأوكرانية، وفوق ساراتوف.

وفي وقت سابق الجمعة قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها نفذت هجمات شاملة على مناطق مختلفة في أوكرانيا، بما في ذلك منشآت الطاقة وصناعة الدفاع ومناطق فيها "مرتزقة أجانب" ومستودعات ذخيرة ومراكز للسكك الحديدية.

وأعلنت كييف، أن الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية استهدفت منشآت الطاقة بأكثر من 60 مسيَرة من طراز "شاهد" وقرابة 90 صاروخاً، وتسببت بتعطيل محطة كهرومائية.

ولاحقاً، أعلنت السلطات الروسية مقتل 60 شخصاً وإصابة العشرات، حسب معطيات أولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات بموسكو.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.