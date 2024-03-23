قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إجراء "توسيع محدود" لصلاحيات الوفد المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي وصل مساء الجمعة إلى قطر، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إنّ "مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية قرر خلال جلسة مناقشات عقدها اليوم، توسيعاً محدوداً لصلاحيات الوفد المفاوض بشأن صفقة التبادل، الذي وصل مساء الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة".

وحسب القناة، فإنّ قرار توسيع صلاحيات الوفد "يأتي بعد تحذير رئيس الشاباك رانون بار من أنّ عدم توسيع صلاحيات (الوفد) لن يؤدي إلى أي تقدم ملموس في المفاوضات".

وأضافت: "وصل الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، مساء اليوم (الجمعة) إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف استئناف المحادثات في إطار المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يزور فيها رئيس الموساد قطر، حسب القناة.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل في زيارة سريعة أخرى لإسرائيل، بأعضاء مجلس الحرب، ودعاهم إلى "إعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات".

كما أبدى متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي تفاؤلاً، وقال في مؤتمر صحفي الجمعة: "نعتقد أن الخلافات تضيق ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق"، وفق القناة ذاتها.

وطغت على جولة بلينكن في المنطقة، التي تعد السادسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مساعي التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق نار مطول في غزة، فضلاً عن بحث مخاطر تنفيذ عملية عسكرية برية في رفح.

وتحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلية في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني حسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة لرفض حماس الكشف عن الرقم "دون ثمن باهظ".

وبينما يتحدث إعلام عبري عما بين 240 و253 أسيراً إسرائيلياً، بينهم 3 قالت تل أبيب إنها حررتهم، و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".