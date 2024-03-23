يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة السبت إلى الحدود المصرية مع غزة لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة غوتيريش في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن هجوم كبير على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، متحدية بذلك التحذيرات الدولية.

ومن المقرر أن يزور غوتيريش مدينة العريش المصرية شمالي سيناء، حيث يجري تسليم وتخزين الكثير من المساعدات الإغاثية الدولية لغزة.

كما أنه من المتوقع أن يزور أيضاً مستشفى في العريش للقاء موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في رفح.

وكان غوتيريش قد قام بزيارة إلى الحدود المصرية مع غزة، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.