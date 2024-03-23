سياسة
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اليونيسيف تحذّر من "حرب على الأطفال" في غزة وتدعو مجدداً لوقف إطلاق النار
قال مسؤول باليونيسيف إن الأطفال هم أكثر ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فيما شدد المسؤول على ضرورة وقف إطلاق النار ورفع القيود عن إدخال المساعدات الإغاثية للقطاع.
اليونيسيف تحذّر من "حرب على الأطفال" في غزة وتدعو مجدداً لوقف إطلاق النار
طفل فلسطيني في مخيم للجوء في رفح / صورة: AFP
23 مارس 2024

حذر متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر من "حرب ضد الأطفال" في قطاع غزة.

وقال إلدر إن "الأطفال هم أكثر المتضررين (في غزة)، واليونيسيف تصف ما يحدث هناك بأنه حرب على الأطفال أنفسهم".

وأضاف: "عادة في جميع الأزمات تؤذي الحروب الفئات الأكثر ضعفاً وهم الأطفال، ويشكل الأطفال نحو 20% من أعداد القتلى غالباً، لكن هذا الرقم يقترب في غزة من 40%، إذ قُتل أكثر من 10 آلاف طفل (منذ بداية الحرب) والرقم في ازدياد".

وتابع: "سيستمر الأطفال في غزة في العيش في منطقة حرب حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إذ لم يعد القطاع مكاناً مناسباً لحياة الأطفال رغم وجود أكثر من مليون طفل بداخله".

مجاعة كارثية

وأشار إلدر إلى أن "هناك الكثير من اليأس" في قطاع غزة، موضحا "الناس متعبون للغاية، هناك العديد من الجائعين، ولا يزال هناك خوف كبير من أن تتحقق الفكرة المجنونة بشن هجوم عسكري (هجوم بري) على مدينة رفح (جنوب القطاع)".

وبخلاف العمليات العسكرية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، تقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، مما تسبب في مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، تتعمد إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة وتنفذ سلسلة اقتحامات لها وتنفذ اعتقالات في صفوف الطواقم الطبية والمرضى والنازحين بداخلها.

ولفت إلدر إلى أن مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي غزة أصبح "في حالة مزرية".

وقال: "هذا المستشفى بالغ الأهمية يقدم الخدمة للأطفال المصابين بشكل خاص، لكنه لم يعد قادرا على تقديم خدماته".

وشدد المتحدث على أنهم في اليونيسيف تمكنوا من إيصال كميات كبيرة من المواد الطبية إلى المستشفيات، لكن تظل هناك حاجة ملحة لإيصال مزيد من المساعدات إلى شمال القطاع خصوصا.

وفي السياق ذاته، ركز إلدر على الحاجة إلى إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، وإلى ضرورة تخفيف القيود على دخول المساعدات عن طريق البر، والسماح لفرق الإغاثة بالقيام بعملها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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