سياسة
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لعدم اتفاق الأعضاء.. تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
تقرر تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للتصويت على مشروع قرار لإنهاء الصراع في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، بسبب عدم توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق حوله، حتّى يوم الاثنين، حسبما قالت مصادر دبلوماسيّة لوكالة الصحافة الفرنسية.
لعدم اتفاق الأعضاء.. تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة بسبب عدم توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق حوله- أرشيفية / صورة: Reuters
23 مارس 2024

تأجّل تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يُطالب بوقف إطلاق نار “فوري” في غزّة، حتّى يوم الاثنين، في محاولة لتجنّب فشل آخَر بعد استخدام روسيا والصين الجمعة حقّهما في النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار أمريكي، حسبما قالت مصادر دبلوماسيّة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت المصادر أنّ هذا الإرجاء تقرّر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل هذا الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة الفيتو في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار أمريكي يؤيّد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس والاحتلال.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفلد إن الفيتو المزدوج ليس “خبيثاً فحسب”، بل هو “سخيف” أيضاً. وأضافت “بكل بساطة لا ترغب روسيا والصين بالتصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة”، وأنهما تفضّلان رؤية الولايات المتحدة “تفشل” على حساب تحقيق المجلس “نجاحاً”.

ورأى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لكبح جماح إسرائيل، ساخراً من واشنطن لحديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما “مُحيت غزة فعلياً عن وجه الأرض”.

وبعد هذا الرفض للنص الأمريكي، كان مقرراً السبت طرح مشروع قرار بديل للتصويت، يرعاه ثمانية أعضاء غير دائمين في المجلس (الجزائر ومالطا وموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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