سياسة
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إسرائيل تهدد بتدمير مستشفى الشفاء بغزة أو خروج من بداخله للتعذيب والإعدام
هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين داخل مستشفى الشفاء الطبي بقصف المبنى أو الخروج لتعذيبهم وإعدامهم. فيما حمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار هذه الجريمة الوحشية.
إسرائيل تهدد بتدمير مستشفى الشفاء بغزة أو خروج من بداخله للتعذيب والإعدام
أثار القصف الإسرائيلي على مستشفى الشفاء الطبي / صورة: AA
23 مارس 2024

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة السبت الجريمة الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء الطبي، محملاً المجتمع الدولية المسؤولية الكاملة عن استمرارها.

وقال المكتب في بيان: "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية داخل مباني المستشفى والنازحين بأنه سيقصف تلك المباني ويدمرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".

وأعرب عن "استنكاره وإدانته البالغة لتلك الجريمة المنظمة التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها بكل وحشية وانتقام".

كما حمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن استمرار الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين".

وطالب دول العالم بـ"إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الصمت وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر المتواصلة بأشكال مختلفة".

ولليوم السادس يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية ومولد الكهرباء.

وخلفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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