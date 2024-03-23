سياسة
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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم موسكو الإرهابي إلى 133 وتوقيف 11 مشتبهاً به
أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي في موسكو إلى 133 شخصاً، إثر العثور على مزيد من الجثث، فيما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي باعتقال 11 شخصاً، بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم.
ارتفاع حصيلة قتلى هجوم موسكو الإرهابي إلى 133 وتوقيف 11 مشتبهاً به
نصب تذكاري مؤقت لضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية بموسكو / صورة: Reuters
23 مارس 2024

ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو إلى 133 شخصاً، إثر العثور على مزيد من الجثث، حسبما أعلنت، السبت، لجنة التحقيق الروسية.

وأكدت اللجنة، في بيان، استمرار انتشال الجثث من أنقاض قاعة الاحتفالات التي تعرضت للهجوم الإرهابي أمس الجمعة.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، السبت، باعتقال 11 شخصاً، بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة للتعرف على "المتواطئين معهم".

وذكر أن الإرهابيين الذين شاركوا في هجوم موسكو "حاولوا الفرار نحو الحدود الأوكرانية، وكانت لهم اتصالات على الجانب الأوكراني".

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهاجمين فتحوا النار بشكل عشوائي في القاعة، كما اندلع حريق في سقف المبنى، وانهار السقف بعد مدة.

وكانت لجنة التحقيق الروسية أشارت إلى مصادرة كل الأدلة، بما فيها الأسلحة والذخائر في مكان الحادث، وإجراء فحوص جينية وباليستية وبصمات أصابع، والحصول على جميع تسجيلات الكاميرات وفحصها.

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن المهاجمين فتحوا النار بشكل عشوائي في القاعة.

وقال ألكسندر خينشتين، العضو في مجلس النواب الروسي، إن المهاجمين فروا في سيارة من طراز "رينو" رصدتها الشرطة في منطقة بريانسك على بعد نحو 340 كيلومتراً جنوب غربي موسكو، أمس الجمعة، لكنهم خالفوا التعليمات الصادرة لهم بالتوقف.

وأشار إلى اعتقال شخصين بعد مطاردة بالسيارات وفرار اثنين آخرين إلى غابة. ويبدو من رواية الكرملين أنهما اعتُقلا أيضاً في وقت لاحق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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