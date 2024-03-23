أقر مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) اليوم السبت، مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية.

وحظي القانون الجديد بتأييد 74 صوتاً مقابل 24 ضده، وجرى إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً، من شأنه أن يؤجل أي تهديدات بإغلاق الحكومة حتى الخريف القادم.

ووفق ما جاء بالقانون الجديد، سيستمر تمويل أجهزة اتحادية هامة، منها وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية والخزانة، حتى 30 سبتمبر/أيلول.

ولم يتضمن القانون تمويل معظم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل. كما منع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى عام 2025 على الأقل.

وتزايدت الاحتمالات بإغلاق الحكومة مساء الجمعة، بعد أن اختلف الجمهوريون والديمقراطيون بشأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، واستمرت المفاوضات بينهما لساعات.

ولاحقاً، صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "لقد كان يوماً طويلاً وصعباً للغاية، ولكننا توصلنا للتو إلى اتفاق لإتمام مهمة تمويل الحكومة. من الجيد للبلاد أننا توصلنا إلى هذا الاتفاق بين الحزبين. لم يكن الأمر سهلاً، لكن إصرارنا الليلة كان يستحق العناء".

وكانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترمب في الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2019.