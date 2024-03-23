أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أنه من المخطط إطلاق القمر الوطني "توركسات 6A" إلى الفضاء في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية السبت، بشأن الوضع الأخير للقمر الصناعي "Türksat 6A" في مركز تكامل واختبار الأنظمة الفضائية في أنقرة.

ولفت كاجر إلى أن "توركسات 6A" هو أول قمر اتصالات محلي الصنع، مشيراً إلى أن جميع الأنظمة الفرعية المهمة للقمر الصناعي جرى تطويرها محلياً.

وقال: "نستعد لإرسال قمرنا الصناعي إلى الفضاء في الأسبوع الذي يبدأ في 8 يوليو/تموز"، مشيراً إلى أن الإطلاق سيكون بالتعاون مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية.​​​​​​​