سياسة
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"توركسات 6A".. تركيا تعلن موعد إطلاق أول قمر اتصالات محلي الصنع
تستعد تركيا لإطلاق قمرها المحلي "توركسات 6A" إلى الفضاء في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز المقبل، بالتعاون مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية.
"توركسات 6A".. تركيا تعلن موعد إطلاق أول قمر اتصالات محلي الصنع
القمر الصناعي "Türksat 6A" في مركز تكامل واختبار الأنظمة الفضائية في أنقرة / صورة: AA
23 مارس 2024

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أنه من المخطط إطلاق القمر الوطني "توركسات 6A" إلى الفضاء في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية السبت، بشأن الوضع الأخير للقمر الصناعي "Türksat 6A" في مركز تكامل واختبار الأنظمة الفضائية في أنقرة.

ولفت كاجر إلى أن "توركسات 6A" هو أول قمر اتصالات محلي الصنع، مشيراً إلى أن جميع الأنظمة الفرعية المهمة للقمر الصناعي جرى تطويرها محلياً.

وقال: "نستعد لإرسال قمرنا الصناعي إلى الفضاء في الأسبوع الذي يبدأ في 8 يوليو/تموز"، مشيراً إلى أن الإطلاق سيكون بالتعاون مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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